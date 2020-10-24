«Школа Хардена». Американский сайт оценил умение Хабиба играть в баскетбол

Clutch Points перед поединком Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи вспомнил игру российского бойца в баскетбол и сравнил его стиль с защитником «Хьюстон Рокетс» Джеймсом Харденом.



«Судя по ролику, он не ужасный игрок, но, похоже, получил слишком много указаний от звезды „Хьюстона“ Джеймса Хардена. Чемпион UFC сделал нетрадиционный бросок, но всё равно попал в кольцо. Может быть, он узнал об этом секрете от Хардена», — написано на сайте.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Сегодня, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.



Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.