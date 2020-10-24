На Украине бой Хабиб — Гэтжи покажет телеканал, вырезавший из эфира Олейника
Трансляцию турнира UFC 254 на Украине будет вести телеканал Sentanta. Ранее этот телеканал оказался в центре скандала, так как не показывал бои с участием российского спортсмена Алексея Олейника.
Представители Sentanta признавали, что на Украине выступают против трансляций боёв Олейника. По всей видимости, это связано с тем, что раньше он представлял Украину, а затем взял российское гражданство.
В главном поединке турнира UFC 254 встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи. Российский боец будет уже в третий раз защищать титул в UFC. Ранее он победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Туменов: Хабиб — очень опытный боец, поэтому план Гэтжи не сработает
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