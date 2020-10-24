Президент ACA объявил титул чемпиона организации в полутяжелом весе вакантным

Президент промоушена ACA Алексей Яценко объявил, что титул организации в полутяжёлом весе станет вакантным.



«Туркменский боец, чемпион ACA Довлетджан Ягшимурадов, оставил титул в полутяжёлом весе», — об этом «Чемпионату» сообщил президент ACA Алексей Яценко.



«Текущий контракт Ягшимурадова подошёл к концу. У него по старому контракту остался один бой, но на сегодняшний день нет возможности сделать ему визу. По обоюдному согласию его контракт было решено не продлевать. Титул лиги в полутяжёлом весе стал вакантным».



Довлетджан Ягшимурадов стал первым чемпионом ACA, завоевавшим титул в 2019 году, финишировав поляка Карола Селински. В том же году он успешно защитил этот титул в бою с россиянином Алексеем Буториным.