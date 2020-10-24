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Читатели «Чемпионата» считают, что Хабиб победит Гэтжи и защитит титул чемпиона UFC

Читатели «Чемпионата» считают, что Хабиб победит Гэтжи и защитит титул чемпиона UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В преддверии титульного поединка UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на «Чемпионате» проходил опрос на тему «Защитит ли Хабиб титул чемпиона в поединке с Гэтжи?».

65 процентов читателей считают, что поединок закончится победой Хабиба Нурмагомедова, 35 процентов опрошенных уверено, что победа в этом бою достанется Джастину Гэтжи.

Бой состоится 24 октября 2020 года. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи.

Сохранит ли Хабиб титул в бою с Гэтжи?
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