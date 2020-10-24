Читатели «Чемпионата» считают, что Хабиб победит Гэтжи и защитит титул чемпиона UFC

В преддверии титульного поединка UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на «Чемпионате» проходил опрос на тему «Защитит ли Хабиб титул чемпиона в поединке с Гэтжи?».



65 процентов читателей считают, что поединок закончится победой Хабиба Нурмагомедова, 35 процентов опрошенных уверено, что победа в этом бою достанется Джастину Гэтжи.



Бой состоится 24 октября 2020 года. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.



Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Сохранит ли Хабиб титул в бою с Гэтжи?