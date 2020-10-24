Минаков: если Нурмагомедов не будет экспериментировать в поединке с Гэтжи, то победит

Российский боец ММА Виталий Минаков поделился ожиданиями от титульного боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который возглавит кард турнира UFC 254.

«Нурмагомедов значительно сильнее Гэджи в навыках. Особенно если говорить о борьбе. У Джастина свои сильные стороны — тяжелые и жёсткие удары. Если Хабиб не будет экспериментировать и будет вести поединок, как и раньше, победит. Хоть в ударке он и прибавил, но ему нужно показать не красоту, а эффективность и получить наименьший урон. Ему необходимо сбивать и мучить в партере.

Гэтжи далеко не подарок и ему есть что предложить, поединок будет интересным и зрелищным. Джастин будет очень мотивирован, победа над таким соперником, как Орёл, возвысит его до небес. Он сейчас сделает всё, вложит в этот бой всё что у него есть. Никаких экспериментов со стороны Хабиба быть не может, ему нужно выигрывать надёжно.

У Хабиба другая мотивация, и достаточно сильная. Связано это во многом с потерей отца. Внутри у Хабиба сильно закрепилось желание исполнить мечту отца: сделать 30-0 и последний бой провести против Жоржа Сен-Пьера. Это даже не то что мотивация – миссия: завершить спортивный путь так, как желал отец, на победной ноте, против легенды UFC. Хабиб сделает всё, чтобы выполнить эту миссию.

На Гэтжи будет давить непобедимость и неуязвимость Хабиба. Есть бойцы сильные, но психологически они понимают этот тяжёлый момент. Кто-то уже подбирал ключи к Джастину, а к Хабибу – никто, к тому же он доминировал над каждым соперником. Нурмагомедов никому не давал ни единого шанса. И, повторюсь, если Гэтжи справится, для него это будет прыжок через облака вверх. Но моё личное мнение остаётся неизменным – Хабиб просто переедет соперника, но место для удивления остаётся. Хабибу нужно действовать максимально сконцентрированно и не заигрываться», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.