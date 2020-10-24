Усик отправился в Великобританию на бой с Чисорой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик отправился на поединок с Дереком Чисорой. Об этом украинец рассказал на своей странице в «Инстаграме».

«В Великобританию», — написал Усик, разместив фото с членами своей команды и тренерским штабом.

Соответствующий пост доступен на странице Усика в «Инстаграме».

Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 31 октября в Лондоне. Это будет второй поединок украинца в супертяжёлом весе. Впервые он бился в этой весовой категории в 2019 году и досрочно победил Чазза Уизерспуна. Долгий простой в выступлениях был вызван травмой и пандемией коронавируса.

Чисора в предыдущем поединке нокаутировал опытного британца Дэвида Прайса.