Усик отправился в Великобританию на бой с Чисорой
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик отправился на поединок с Дереком Чисорой. Об этом украинец рассказал на своей странице в «Инстаграме».
«В Великобританию», — написал Усик, разместив фото с членами своей команды и тренерским штабом.
Соответствующий пост доступен на странице Усика в «Инстаграме».
Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 31 октября в Лондоне. Это будет второй поединок украинца в супертяжёлом весе. Впервые он бился в этой весовой категории в 2019 году и досрочно победил Чазза Уизерспуна. Долгий простой в выступлениях был вызван травмой и пандемией коронавируса.
Чисора в предыдущем поединке нокаутировал опытного британца Дэвида Прайса.
- 24 октября 2020
-
18:49
-
18:39
-
18:26
-
18:15
-
18:00
-
17:15
-
16:49
-
16:00
-
15:27
-
15:22
-
15:20
-
15:00
-
14:03
-
14:00
-
13:46
-
13:45
-
13:25
-
13:06
-
12:50
-
12:43
-
12:11
-
12:00
-
11:41
-
11:09
-
11:08
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
10:11
-
09:55
-
09:19
-
08:16
-
08:00
-
07:28
Партнерский контент