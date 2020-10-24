Яковлев проиграл Альваресу на турнире UFC 254

В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. Предварительный кард шоу открыла схватка бойцов лёгкого веса Александра Яковлева и Йоэля Альвареса.

Бой завершился в первом раунде, когда Альварес провёл армбар и заставил россиянина капитулировать.

Это второе подряд поражение Яковлева в UFC, предыдущую схватку он провёл на турнире в Москве в ноябре 2019 года.

Напомним, в главном событии шоу встретятся чемпион лиги в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион лиги в этом дивизионе Джастин Гэтжи. Это будет третья защита россиянина. В предыдущих двух Нурмагомедов победил досрочно.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.