Актёр Епифанцев: интересно, как переживут в Дагестане, если Хабиб проиграет

Известный российский актёр Владимир Епифанцев поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
«Для Хабиба это вроде новое испытание, не было у него такого разностороннего бойца. Не видел, как Гэтжи борется, он сконцентрировался на ударной технике. В этом он такой суровый, жесткий боец. Хабиб должен использовать тот факт, что Гэтжи легко пропускает удары, а у Хабиба удар довольно быстрый.
Мне кажется, нас всех ждёт сюрприз: Хабиб использует эту ожидаемость Гэтжи того, что будет борьба. Гэтжи будет его прессинговать к сетке, наделает кучу ошибок, желая удержаться в центре, а Хабиб в этот момент использует то, чего от него все так долго ждут, – он сможет забоксировать Гэтжи. Он его не перебоксирует, но поймать может. Жду сюрприза. Интересен любой исход. Интересно, как отреагируют фанаты, как переживут в Дагестане, если Хабиб проиграет. Но не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Хабиб потерпел поражение", — приводит слова Епифанцева «РЕН ТВ».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 24 октября 2020
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