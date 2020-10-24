Прямая трансляция турнира BFC 63 начнётся в 20:00. Видео
24 октября в Минске в спортивном комплексе «Чижовка-Арена» пройдёт турнир по смешанным единоборствам BFC 63. Трансляция шоу будет доступна на «Чемпионате» по соответствующей ссылке.
В карде ивента пройдёт десять поединков, часть из них — по правилам кикбоксинга, а другая часть — по правилам ММА. В турнире примут участие спортсмены из Беларуси, России и Сирии.
BFC 63. Кард турнира
Валерий Дашкевич — Магомед Магомедов
Али Газаматов — Артём Земляков
Вадим Литвин — Виктор Ларченко
Денис Гвоздёв — Шамиль Газиев
Кирилл Грищенко — Геннадий Матвиенко
Назар Ярошевич — Ахмед Мохаммед Джаббар
Максим Сподаренко — Павел Гришанович
Алексей Вавренюк — Кирилл Корнишко
Сергей Шмаргун — Пунхан Мамедов
Вадим Лукойт — Влад Устиненко.
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