Прямая трансляция турнира BFC 63 начнётся в 20:00. Видео

24 октября в Минске в спортивном комплексе «Чижовка-Арена» пройдёт турнир по смешанным единоборствам BFC 63. Трансляция шоу будет доступна на «Чемпионате» по соответствующей ссылке.

В карде ивента пройдёт десять поединков, часть из них — по правилам кикбоксинга, а другая часть — по правилам ММА. В турнире примут участие спортсмены из Беларуси, России и Сирии.

BFC 63. Кард турнира

Валерий Дашкевич — Магомед Магомедов

Али Газаматов — Артём Земляков

Вадим Литвин — Виктор Ларченко

Денис Гвоздёв — Шамиль Газиев

Кирилл Грищенко — Геннадий Матвиенко

Назар Ярошевич — Ахмед Мохаммед Джаббар

Максим Сподаренко — Павел Гришанович

Алексей Вавренюк — Кирилл Корнишко

Сергей Шмаргун — Пунхан Мамедов

Вадим Лукойт — Влад Устиненко.