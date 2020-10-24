Шлеменко: Куцелаба готовит какие-то примочки, но не вижу, что он готов сломать Анкалаева

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка соотечественника, Магомеда Анкалаева, с Ионом Куцелабой. Встреча состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254.
«Куцелаба постоянно готовит какие-то примочки, хотя сейчас все карты уже раскрыты. Судья в прошлом бою помешал ему обмануть. Анкалаев однозначно техничнее, обученный в плане стойки. Нет уверенности, что Куцелаба сможет удивить Анкалаева. По духовым качествам тоже не вижу, что Куцелаба готов сломать Магомеда», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Главным боем турнира UFC 254 станет поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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19:51Шлеменко: волнительно за Хабиба Эксклюзив
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