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Джоджуа наложили на нос несколько швов. Дана Уайт показал кадры

Джоджуа наложили на нос несколько швов. Дана Уайт показал кадры
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт рассказал о состоянии здоровья Лианы Джоджуа после поражения на турнире UFC 254 от Миранды Маверик. Функционер сообщил, что нос у девушки не сломан. Тем не менее на него пришлось наложить несколько швов.

«Это был жёсткий локоть. Но нос у Лианы Джоджуа не сломан. Рассечение зашили», — написал Уайт на своей странице в «Твиттере».

Соответствующее фото доступно на странице Уайта в «Твиттере».

Напомним, Джоджуа уже в первом раунде получила серьёзную травму, Маверик ударом локтем разбила ей нос. В результате в перерыве между раундами рефери остановил встречу, присудив победу Миранде. Лиана была против такого решения.

В главном событии шоу UFC 254 выступят Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.

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Лиана Джоджуа пропустила слишком много ударов, и доктор остановил схватку уже в первом перерыве.
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