Джоджуа наложили на нос несколько швов. Дана Уайт показал кадры

Президент UFC Дана Уайт рассказал о состоянии здоровья Лианы Джоджуа после поражения на турнире UFC 254 от Миранды Маверик. Функционер сообщил, что нос у девушки не сломан. Тем не менее на него пришлось наложить несколько швов.

«Это был жёсткий локоть. Но нос у Лианы Джоджуа не сломан. Рассечение зашили», — написал Уайт на своей странице в «Твиттере».

Соответствующее фото доступно на странице Уайта в «Твиттере».

Напомним, Джоджуа уже в первом раунде получила серьёзную травму, Маверик ударом локтем разбила ей нос. В результате в перерыве между раундами рефери остановил встречу, присудив победу Миранде. Лиана была против такого решения.



В главном событии шоу UFC 254 выступят Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.