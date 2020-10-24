В команде Ломаченко показали фото Василия после операции на плече

В команде бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко показали, как он выглядит после операции на плече. Фото опубликовано на странице Lomus_official в «Инстаграме».

«Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего чемпиона и желаем скорейшего восстановления и возвращения на ринг», — сказано в сообщении.

Напомним, 17 октября Василий Ломаченко решением судей проиграл Теофимо Лопесу и утратил все титулы. После поединка стало известно, что подготовка Василия к поединку была скомкана из-за травмы плеча, но украинец отказался сниматься с боя, невзирая на то что на этом настаивал его отец и тренер Анатолий Ломаченко.

Отметим, Василий повредил то же плечо, что и в бою с Хорхе Линаресом. Украинец уже во второй раз перенёс операцию из-за этой травмы.

Соответствующее фото доступно на странице Lomus_official в «Инстаграме».