В команде Ломаченко показали фото Василия после операции на плече

В команде бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко показали, как он выглядит после операции на плече. Фото опубликовано на странице Lomus_official в «Инстаграме».
«Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего чемпиона и желаем скорейшего восстановления и возвращения на ринг», — сказано в сообщении.
Напомним, 17 октября Василий Ломаченко решением судей проиграл Теофимо Лопесу и утратил все титулы. После поединка стало известно, что подготовка Василия к поединку была скомкана из-за травмы плеча, но украинец отказался сниматься с боя, невзирая на то что на этом настаивал его отец и тренер Анатолий Ломаченко.
Отметим, Василий повредил то же плечо, что и в бою с Хорхе Линаресом. Украинец уже во второй раз перенёс операцию из-за этой травмы.
Соответствующее фото доступно на странице Lomus_official в «Инстаграме».
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