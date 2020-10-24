Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде и одержал пятую победу подряд в UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился первый поединок основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 254, в котором встретились бойцы полутяжёлого веса Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба.
Спортсмен из Молдавии старался работать первым номером и постоянно прессинговал Анкалаева. Магомед не форсировал события, а на последней минуте первого раунда умело встретил противника правым боковым. Куцелаба упал и россиянин бросился на добивание. Спустя несколько секунд рефери остановил схватку.
Таким образом, Анкалаев снял вопросы о сильнейшем в этой паре, победив Иона во второй раз кряду. В целом в UFC это его пятая победа кряду.
Напомним, главным событием турнира станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу.
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