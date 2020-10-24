Анкалаев – после победы на UFC 254: давно хотел поставить точку. Работа выполнена

Российский боец Магомед Анкалаев, который в поединке на турнире UFC 254 нокаутировал Иона Куцелабу в первом раунде и одержал пятую победу подряд, поделился эмоциями от завершившегося матча.
«Я давно хотел поставить точку. Сегодня все всё видели, я сделал свою работу и обрадовал тренеров. Работа выполнена.
Чувствовал, что Куцелаба медленнее, я его поймал на движении. Суеты перед боем никакой не было, это спорт. Мне было самому интересно провести и реванш, и вы сами всё увидели», — сказал после боя Анкалаев.
Спортсмен из Молдавии старался работать первым номером и постоянно прессинговал Анкалаева. Магомед не форсировал события, а на последней минуте первого раунда умело встретил противника правым боковым. Куцелаба упал и россиянин бросился на добивание. Спустя несколько секунд рефери остановил схватку.
Главным событием турнира станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
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