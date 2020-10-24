Бой Хабиб — Гейджи: прямая трансляция UFC 254

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гейджи.

Прямую трансляцию поединка покажет «Рен ТВ». Ожидается, что бойцы выйдут в клетку ориентировочно в 23:00-23:30.

Для Нурмагомедова это будет уже третья защита титула. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье. Что касается Гейджи, то он стал временным чемпионом в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.