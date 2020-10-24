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Шакирова досрочно проиграла в дебютном поединке в UFC

Шакирова досрочно проиграла в дебютном поединке в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился поединок основного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 254, в котором встретились спортсменки наилегчайшего веса Лорен Мерфи и дебютантка промоушена из Узбекистана Лилия Шакирова.

В первом раунде Шакирова активно двигалась и неплохо маневрировала, но во второй пятиминутке Мерфи перехватила инициативу, за полторы минуты до окончания второго раунда Лорен провела удушающий приём, заставив Лилию сдаться.

Таким образом, американка одержала четвёртую победу кряду. В преддверии турнира она занимала пятое место в рейтинге UFC.

Напомним, главным событием шоу UFC 254 станет встреча чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.

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