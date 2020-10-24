«То, что ты делал с Емельяненко». Исмаилов опубликовал видео с Хабибом перед боем с Гэтжи

Российский боец MMA Магомед Исмаилов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором напутствует чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед боем с Джастином Гэтжи. В ролике отображён следующий диалог.
Исмаилов: Ты навяжешь Гэтжи то же самое, что навязывал всем остальным. Ничего нового.
Нурмагомедов: Если я начну придумывать, выдумывать… Мы не знаем, к чему можем прийти.
Исмаилов: Я против, чтобы ты придумывал-выдумывал. Хочу, чтобы ты просто сделал свою работу.
Нурмагомедов: То, что ты делал с Емельяненко.
«Делай то, что умеешь лучше всего! И пусть произойдёт то, что происходило уже 28 раз! Ин ша Аллах победа! Гаааааааааз!» — написал под видео Исмаилов.
Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».
Поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи станет главным событием турнира UFC 254. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.
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