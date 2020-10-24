Посмотреть бесплатно бой UFC 254 Хабиб — Гейджи можно на «Рен ТВ»

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит крупный турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этом дивизионе Джастин Гейджи.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале «Рен ТВ». Бой можно будет посмотреть бесплатно.

Напомним, Нурмагомедов будет проводить защиту титула в третий раз. В предыдущих двух поединках он победил досрочно, справившись с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

В соглавном событии шоу UFC 254 в клетку выйдут средневесы Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье, а перед этим поединок проведёт Александр Волков, которому будет противостоять Уолт Харрис.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.