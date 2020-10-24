Видео. Хабиб прибыл на бой с Гэтжи
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл на арену «Флеш Форум» на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Там он выступит в главном поединке турнира UFC 254, где встретится с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи.
Права на видео принадлежат ESPN Enterprises. Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов проведёт третью защиту титула. В предыдущих двух он побеждал досрочно. В октябре 2018 года он справился с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором, а в сентябре 2019-го — с бывшим временным чемпионом UFC Дастином Порье. Джастин Гэтжи в минувшем бою победил Тони Фергюсона.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.
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