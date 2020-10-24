Волкову в день боя с Харрисом исполнилось 32 года

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его основном карде выступает боец тяжёлого веса Александр Волков. Его соперником стал Уолт Харрис. Бой идёт в эти минуты.

Волкову в день поединка с американцем исполнилось 32 года. Сегодня он проводит восьмой поединок в UFC. В предыдущих семи он пять раз победил и дважды проиграл. В минувшем поединке Александр уступил Кёртису Блэйдсу.

В преддверии турнира Волков занимал седьмое место в рейтинге тяжёлого веса UFC, Харрис — десятое.

Напомним, главным событием турнира UFC 254 станет титульная встреча в лёгком весе. Чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов встретится с обладателем временного титула Джастином Гэтжи.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.