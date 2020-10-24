Волков нокаутировал Харриса на UFC 254

Сегодня, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его основном карде российский боец тяжёлого веса Александр Волков встречался с Уолтом Харрисом и нокаутировал соперника ударом в солнечное сплетение.

Оба бойца осторожничали в первом раунде. Александр грамотно контролировал дистанцию. Во втором же Волкову хватило одного удара, чтобы отправить соперника на канвас. Добивание было делом техники. Судья не стал ждать, когда Александр нанесёт сопернику максимальный урон, и остановил бой.

Волкову в день поединка с американцем исполнилось 32 года. Сегодня он проводит восьмой поединок в UFC. В предыдущих семи он пять раз победил и дважды проиграл. В минувшем поединке Александр уступил Кёртису Блэйдсу.



В преддверии турнира Волков занимал седьмое место в рейтинге тяжёлого веса UFC, Харрис — десятое.