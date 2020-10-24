Волков — после победы над Харрисом: иду за поясом

Российский тяжеловес UFC Александр Волков поделился впечатлениями от победы над Уолтом Харрисом на турнире UFC 254, а также дал понять, что в скором времени он бы хотел сразиться за титул.

«Рад, что вернулся на победную тропу. Мы оба шли после поражений, но получился хороший бой. Харрис — хороший соперник. Я уже долгое время являюсь спортсменом из топ-10, и я готов выдвинуться за поясом.



Я тренировал удары в корпус, быстрые удары руками. Во втором раунде продолжал это делать. Хочу сказать спасибо своей семье и команде, и, повторюсь, я иду за поясом. Хочу драться с бойцами, у которых есть имя: Оверим, Дос Сантос или Розенстрайк», — сказал Волков в октагоне.

Волков нокаутировал Харриса во втором раунде.

Напомним, главным событием UFC 254 станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.