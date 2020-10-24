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В UFС показали кадры тейпирования Хабиба и Гэтжи

В UFС показали кадры тейпирования Хабиба и Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.

Пресс-служба UFC опубликовала кадры из раздевалок бойцов, где им наносят тейпы перед поединком.

Фото доступно на странице UFC в «твиттере».

Фото доступно на странице UFC в «твиттере».

Для Нурмагомедова это будет уже третья защита титула. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье. Что касается Гейджи, то он стал временным чемпионом в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона.

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