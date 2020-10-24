Уиттакер победил Каннонье в соглавном бою турнира UFC 254
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился соглавный поединок турнира UFC 254, в котором встретились экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье.
Встреча прошла все три раунда. Инициатива в ходе поединка сначала переходила от одного бойца к другому. Но вскоре Уиттакер начал работать всё лучше и легко разобрал соперника. В итоге все судьи отдали победу Уиттакеру — трижды по 29:28.
Таким образом, Роберт одержал вторую победу кряду. В предыдущей схватке он справился с Дарреном Тиллом. Благодаря этой победе австралиец должен получить реванш с чемпионом лиги Исраэлем Адесаньей.
Напомним, в главном бою вечера встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.
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