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Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в третий раз

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в третий раз
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встречались чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи. Победу во втором раунде после успешного болевого приёма одержал российский боец.

Хабиб в третий раз защитил свой титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

32-летний Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Хабиба до этого боя было 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

Что касается Гэтжи, то Джастин в мае победил Тони Фергюсона. На его счету до схватки с Хабибом было 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» вёл прямую онлайн-трансляцию боя Хабиб – Гэтжи.

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