Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в третий раз

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встречались чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи. Победу во втором раунде после успешного болевого приёма одержал российский боец.



Хабиб в третий раз защитил свой титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.



32-летний Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Хабиба до этого боя было 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.



Что касается Гэтжи, то Джастин в мае победил Тони Фергюсона. На его счету до схватки с Хабибом было 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



«Чемпионат» вёл прямую онлайн-трансляцию боя Хабиб – Гэтжи.