Хабиб заплакал после победы над Гэтжи на турнире UFC 254

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи.

Россиянин одержал досрочную победу удушающим приёмом во втором раунде. Сразу после этого он заплакал.

Нурмагомедов провёл первый поединок после смерти своего отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.