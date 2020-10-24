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Хабиб заплакал после победы над Гэтжи на турнире UFC 254

Хабиб заплакал после победы над Гэтжи на турнире UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи.

Россиянин одержал досрочную победу удушающим приёмом во втором раунде. Сразу после этого он заплакал.

Нурмагомедов провёл первый поединок после смерти своего отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

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