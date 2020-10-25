Вартанян: право Хабиба уходить тогда, когда он хочет

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с Джастином Гэтжи, который состоялся на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Бой завершился победой Нурмагомедова во втором раунде удушающим приёмом.



«Уверенно. Всё сделал, как надо. Удивлён, что Хабиб уходит. Он сделал всё, что мог. Это его право уходить тогда, когда хочет. Стоит ли ему возвращаться ради реванша с Конором? Ему это не нужно, это нужно Конору. Да и там всё равно всё будет, как в первом бою. Уверенная победа Хабиба. Поэтому смысла нет», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



После боя Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, попросив UFC поставить его на первое место в рейтинге pound-for-pound — лучших бойцов промоушена независимо от весовых категорий.

