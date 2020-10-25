Туменов: как Флойд ушёл из бокса, так и Хабиб ушёл из MMA

Российский боец ММА Альберт Туменов прокомментировал итог титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова, в котором тот победил американца Джастина Гэтжи, а после схватки объявил о завершении карьеры.



«У Хабиба была цель — усталость Джастина, поэтому он его загонял. В конце первого раунда усталость была видна. Может быть все было чуть рискованно, но тактика сработала. У Гэтжи есть удар, но Хабиб феноменальный боец, и он это ещё раз доказал.



Изначально я думал, что будет сабмишн в четвёртом раунде, но, повторюсь, после первого раунда было видно, что Гэтжи не потянет.



Завершение карьеры неожиданное, он на пике возможностей. Но это его решение, значит он хочет завершить карьеру на такой ноте. Он добился всего, чего хотел: уважение, звезда во всём мире.



Не припомню, чтобы кто-то так красиво уходил из спорта. Из MMA точно нет. Он очень достойно ушёл, не проигрывал, доминировал. Это одна из знаменательных фигур. Как Флойд ушёл из бокса, так и Хабиб ушёл из MMA», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29-й победы в UFC