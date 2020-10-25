Макгрегор обратился к Нурмагомедову после того, как тот объявил об уходе из спорта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, а также на заявление россиянина о том, что он уходит из спорта.

«Хабиб, отличное выступление. Я буду продолжать. Уважение твоему отцу и ещё раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, Макгрегоры», — написал Конор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде в главном поединке турнира UFC 254. После этого россиянин непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.