Нурмагомедов: если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC 254 над Джастином Гэтжи. Россиянин объявил о своём решении непосредственно в октагоне, объяснив это тем, что после смерти отца, он хочет проводить больше времени с матерью.
“Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить”, — сказал Нурмагомедов в октагоне.
Напомним, Хабиб завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. Он трижды защитил титул. За профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 встреч, победив во всех из них.
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