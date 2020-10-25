Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов: если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё

Нурмагомедов: если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC 254 над Джастином Гэтжи. Россиянин объявил о своём решении непосредственно в октагоне, объяснив это тем, что после смерти отца, он хочет проводить больше времени с матерью.

“Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить”, — сказал Нурмагомедов в октагоне.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. Он трижды защитил титул. За профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 встреч, победив во всех из них.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020