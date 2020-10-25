Нурмагомедов: если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC 254 над Джастином Гэтжи. Россиянин объявил о своём решении непосредственно в октагоне, объяснив это тем, что после смерти отца, он хочет проводить больше времени с матерью.

“Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить”, — сказал Нурмагомедов в октагоне.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. Он трижды защитил титул. За профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 встреч, победив во всех из них.