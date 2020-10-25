Шлеменко: Хабиб правильно поступил, закончив карьеру. Смысл продвигать что-то без отца?

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился эмоциями от титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова на UFC254, в котором тот победил американца Джастина Гэтжи, а после схватки объявил о завершении карьеры.



«Я не ожидал увидеть такого Хабиба, как сегодня. Такого бойца никто бы не смог остановить. Не важно, кто был бы на месте Гэтжи — исход был бы один. Хабиб — машина.



Хабиб правильно поступил, что закончил карьеру. Они все выстраивали вместе с отцом, и поэтому какой смысл продвигать что-то без отца. Я не могу вспомнить уходил ли кто-то так красиво из спорта.



Стоит ли Хабибу становится тренером? А почему нет? Всё в его руках.



Что касается Махачева, то если он захочет, может стать наследником Хабиба. Всё зависит только от Ислама», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.