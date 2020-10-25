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Хабиб получил бонус UFC за выступление вечера

Хабиб получил бонус UFC за выступление вечера
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил бонус от UFC за выступление вечера. Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 254. Сумма бонуса — $ 50 тыс.

Такую же сумму за выступление вечера получил ещё один россиянин Магомед Анкалаев. Боец полутяжёлого веса в первом раунде эффектно нокаутировал Иона Куцелабу и одержал пятую победу кряду.

Кроме того, лучшим поединком турнира была признана встреча предварительного карда между Натаниэле Вудом и Кейси Кенни. Бойцы получили за это по $ 50 тыс.

Напомним, что после завершения главного боя вечера Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он ушёл из спорта в статусе небитого бойца с рекордом 29-0.

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