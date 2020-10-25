Хабиб душил Гэтжи ногами и плакал после исторической победы. Лучшие фото боя на UFC 254

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш-Форум» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встречались чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приёмом во втором раунде. Сразу после этого он заплакал.



Нурмагомедов провёл первый поединок после смерти своего отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Его победа добавилась к триумфу над Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном. После окончания боя Хабиб Нурмагомедов официально заявил о завершении карьеры.

Главные кадры боя года — в фоторепортаже «Чемпионата».