Харитонов: видимо, Хабиб почувствовал, что пора уходить

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, а также прокомментировал решение россиянина покинуть спорт.
«Мои прогнозы оправдались. Хабиб грамотно начал первый раунд: давил, сделал тейкдаун. Под конец пятиминутки бой и вовсе мог завершиться болевым, но не хватило времени. Во втором раунде Хабиб без проблем завершил начатое удушающим. Гэйтжи работал вторым номером, рассчитывал перевести бой в более длительные раунды. Но план не сработал, Хабиб его выдавливал, а американец постоянно двигался назад. Одним словом — подсдох. Бой бы не продлился больше трёх раундов.
У каждого спортсмена есть свой век. Видимо, Хабиб почувствовал, что пора уходить. Может, он правильно всё сделал. Выбрал то, что ему важнее — это личное дело каждого человека. С другой стороны, столько рекордсменов завершало карьеру и возвращалось. Кто знает, может вернётся?», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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