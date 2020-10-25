Дана Уайт заявил, что Хабиб за три недели до боя с Гэтжи сломал ногу

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 254 рассказал, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выходил на бой с Джастином Гэтжи после перелома ноги. Функционер отметил, что до него доносились такие слухи. По его сведениям, россиянин получил повреждение за три недели до схватки.

«До меня доносилась одна информация. Не знаю, слышали ли вы. Оказывается, он был в больнице из-за перелома ноги. И это было три недели назад. Мне говорили это из окружения Хабиба. Он никому ничего не рассказывал, это один из самых крепких людей», — сказал Уайт.

Напомним, после завершения турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он покинул спорт в статусе чемпиона и небитого бойца с профессиональным рекордом 29-0.