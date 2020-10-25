Друг семьи Хабиба Рабаданов рассказал о возможной будущей работе Нурмагомедова

Друг семьи Хабиба Нурмагомедова Рамазан Рабаданов признался, что не ожидал от Хабиба объявления о завершении карьеры. Вместе с тем, он уже предположил, чем в будущем может заняться чемпион лиги в лёгком весе.

«Не ожидал совершенно такого решения от Хабиба. Я полагал, что он будет ждать раскрученного бойца, но видимо в этом весе ему пришлось бы ждать долго. Но, есть одно но — Хабиб может заменить бойцам отца и раскрутить новый промоушен. Мечтой Манапа было создание международного центра подготовки бойцов в Махачкале с базой в горах. Может быть, это и будет осуществлять Хабиб», — рассказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в статусе непобеждённого бойца с профессиональным рекордом 29-0.