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Кормье отреагировал на решение Хабиба завершить карьеру

Кормье отреагировал на решение Хабиба завершить карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал решение российского чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над Джастином Гэтжи.

«Поздравления величайшему чемпиону в истории UFC. Какая карьера. Мы будем вечно благодарны за то время, что нам довелось провести с тобой, мой брат. 29-0. Бесспорный и непобедимый», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма.

Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

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