Кормье отреагировал на решение Хабиба завершить карьеру

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал решение российского чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над Джастином Гэтжи.



«Поздравления величайшему чемпиону в истории UFC. Какая карьера. Мы будем вечно благодарны за то время, что нам довелось провести с тобой, мой брат. 29-0. Бесспорный и непобедимый», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».



32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма.



Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.