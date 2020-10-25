Гэтжи рассказал, о чём говорил Хабибу, когда тот плакал

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал, что говорил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову, пока тот плакал.

«Я сказал Хабибу: „У меня не было возможности обратиться к тебе ранее, но мне очень жаль, что ты потерял отца. Ты только что заставил его гордиться“, — рассказал американец в интервью BT Sport.

Напомним, Нурмагомедов победил Гэтжи на турнире UFC 254 удушающим приёмом уже во втором раунде. После этого он расплакался, а американец сразу же подошёл к нему.

Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца.