Все результаты UFC 254: Хабиб победил Гэтжи, Волков нокаутировал Харриса

24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.
Все результаты UFC 254.
Основной кард
Хабиб Нурмагомедов (155) — Джастин Гейджи(155) – победа Нурмагомедова.
Роберт Уиттакер (186) — Джаред Каннонье (185) – победа Уиттакера.
Александр Волков (265) — Уолт Харрис (254) – победа Волкова.
Фил Хоус (186) — Якоб Малкоун (186) – победа Хоус.
Лилия Шакирова (126) — Лорен Мёрфи (126) – победа Мёрфи.
Магомед Анкалаев (205,5) — Ион Куцелаба (205,5). – победа Анкалаева.
Предварительный кард
Стефан Струве (265) — Тай Туйваса (265) – победа Туйваса
Алекс Оливейра(173*) — Шавкат Рахмонов (171)
Да Юнь Чжун (206) — Сэм Олви (206) – ничья.
Кейси Кенни (140) — Натаниэль Вуд (140) – победа Кенни
Лиана Джоджуа (126) — Миранда Маверик (126) – победа Маверик.
Жоэль Альварес (159,5*) — Александр Яковлев (155,5). – победа Альвареса.
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