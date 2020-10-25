Все результаты UFC 254: Хабиб победил Гэтжи, Волков нокаутировал Харриса

24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.

Все результаты UFC 254.

Основной кард

Хабиб Нурмагомедов (155) — Джастин Гейджи(155) – победа Нурмагомедова.

Роберт Уиттакер (186) — Джаред Каннонье (185) – победа Уиттакера.

Александр Волков (265) — Уолт Харрис (254) – победа Волкова.

Фил Хоус (186) — Якоб Малкоун (186) – победа Хоус.

Лилия Шакирова (126) — Лорен Мёрфи (126) – победа Мёрфи.

Магомед Анкалаев (205,5) — Ион Куцелаба (205,5). – победа Анкалаева.

Предварительный кард

Стефан Струве (265) — Тай Туйваса (265) – победа Туйваса

Алекс Оливейра(173*) — Шавкат Рахмонов (171)

Да Юнь Чжун (206) — Сэм Олви (206) – ничья.

Кейси Кенни (140) — Натаниэль Вуд (140) – победа Кенни

Лиана Джоджуа (126) — Миранда Маверик (126) – победа Маверик.

Жоэль Альварес (159,5*) — Александр Яковлев (155,5). – победа Альвареса.