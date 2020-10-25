Минаков: был уверен, что Хабиб проведёт ещё один бой с Сен-Пьером, как хотел его отец

Российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Для меня серьёзной неожиданностью стало то, что Хабиб сказал в конце. Это то, чего я даже не рассматривал. До боя мы много обсуждали, с кем может состояться следующий поединок Нурмагомедова. То, что его вовсе может не быть — такое и предугадать было невозможно. Мы могли предполагать, что Хабиб проведёт ещё один бой, как хотел его отец Абдулманап Нурмагомедов, с Жоржем Сен-Пьером. Почему-то мне казалось, да и я был уверен, что этот бой состоится. Но завершение карьеры совсем не ожидал», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.