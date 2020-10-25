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Минаков: был уверен, что Хабиб проведёт ещё один бой с Сен-Пьером, как хотел его отец

Минаков: был уверен, что Хабиб проведёт ещё один бой с Сен-Пьером, как хотел его отец
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Для меня серьёзной неожиданностью стало то, что Хабиб сказал в конце. Это то, чего я даже не рассматривал. До боя мы много обсуждали, с кем может состояться следующий поединок Нурмагомедова. То, что его вовсе может не быть — такое и предугадать было невозможно. Мы могли предполагать, что Хабиб проведёт ещё один бой, как хотел его отец Абдулманап Нурмагомедов, с Жоржем Сен-Пьером. Почему-то мне казалось, да и я был уверен, что этот бой состоится. Но завершение карьеры совсем не ожидал», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.

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