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«Что за мужик». Даррен Тилл восхитился Нурмагомедовым

«Что за мужик». Даррен Тилл восхитился Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл отреагировал на решение чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова покинуть спорт. Британец восхитился характером Хабиба.

«Вау, это было очень эмоционально. Хабиб уважает свою маму и следует её словам. Что за мужик. Определенно входит в топ-5 величайших бойцов в истории. Счастливого пребывания вне спорта», — написал Тилл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии шоу россиянин досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этой победы спортсмен объявил о завершении карьеры. Хабиб ушёл из спорта с профессиональным рекордом 29:0.

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