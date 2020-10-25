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«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой». Роналду обратился к Хабибу после боя с Гэтжи

«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой». Роналду обратился к Хабибу после боя с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал фото чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после боя россиянина с Джастином Гэтжи.

«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой», — написал под снимком футболист.

Фото: instagram.com/cristiano

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец — Абдулманап Нурмагомедов.

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