«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой». Роналду обратился к Хабибу после боя с Гэтжи

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал фото чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после боя россиянина с Джастином Гэтжи.



«Поздравляю, бро! Твой отец гордится тобой», — написал под снимком футболист.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.



Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.



Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец — Абдулманап Нурмагомедов.