«Худший тренировочный лагерь». Мендес признался, что Хабиб незадолго до боя болел свинкой

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что тренировочный лагерь перед поединком с Джастином Гэтжи был худшим в карьере Хабиба. Специалист подтвердил, что у подопечного была повреждена нога, кроме того, за две недели до тренировочного лагеря Нурмагомедов переболел свинкой.

«Это был худший тренировочный лагерь с точки зрения подготовки. Нам так не везло. В тренировочном лагере „гулял“ стафилококк и многие заболели, кроме того, болели и свинкой. За две недели до начала лагеря Хабиб переболел свинкой. Я так беспокоился и сомневался. В итоге первую неделю Хабиб тренировался очень легко, а затем он сломал палец на ноге.

В итоге он снова остался вне тренировочного процесса. Это был очень трудный лагерь, но Хабиб сказал мне следующее:

«Тренер, мой палец может быть сломан, но только не мой разум». Я ему ответил, что знаю это. Знал, что он преодолеет все невзгоды, несмотря ни на что", — приводит слова Мендеса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кевин Иоль.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 в третий раз в карьере защитил титул чемпиона лиги, досрочно победив Джастина Гэтжи. После россиянин объявил об уходе из спорта.