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Джон Джонс о победе Хабиба: он заставил своего отца и миллионы фанатов гордиться собой

Джон Джонс о победе Хабиба: он заставил своего отца и миллионы фанатов гордиться собой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и лидер рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс поздравил Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Знаю, что он заставил своего отца и миллионы фанатов по всему миру гордиться собой. Пусть бог продолжит благословлять его в дальнейшем путешествии», — написал Джонс в своём «твиттере».

24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.

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