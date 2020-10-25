Джон Джонс о победе Хабиба: он заставил своего отца и миллионы фанатов гордиться собой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и лидер рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс поздравил Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Знаю, что он заставил своего отца и миллионы фанатов по всему миру гордиться собой. Пусть бог продолжит благословлять его в дальнейшем путешествии», — написал Джонс в своём «твиттере».

24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.