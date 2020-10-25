Джон Джонс о победе Хабиба: он заставил своего отца и миллионы фанатов гордиться собой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и лидер рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс поздравил Хабиба Нурмагомедова после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
«Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Знаю, что он заставил своего отца и миллионы фанатов по всему миру гордиться собой. Пусть бог продолжит благословлять его в дальнейшем путешествии», — написал Джонс в своём «твиттере».
24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.
- 25 октября 2020
-
02:38
-
02:17
-
02:06
-
01:56
-
01:50
-
01:50
-
01:45
-
01:36
-
01:33
-
01:27
-
01:25
-
01:16
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:07
-
01:02
-
01:02
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:17
-
00:16
-
00:12
-
00:10
-
00:00
- 24 октября 2020
-
23:59