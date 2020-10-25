В Дагестане устроили массовые гуляния после победы Хабиба над Гэйджи. Видео

В Дагестане бурно отпраздновали победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэйджи на турнире UFC 254.
Многочисленные поклонники Хабиба вышли на улицы, где устроили массовые гуляния.
24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэйджи.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэйджи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
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