Финкельштейн: пройдёт несколько лет, Хабиб соскучится и завалит новую звезду

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил мнение о дальнейшем возможном возобновлении карьеры российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, завершившим выступления после победы в главном бою турнира UFC 254 над американским спортсменом Джастином Гэтжи.

«30 побед – красивое число? Оно ещё будет. Хабиб — боец, молодой парень, ему 32 года. Пройдёт несколько лет, появится новая звезда, Хабиб соскучится, вернётся и его завалит. Мы ещё услышим о Хабибе. Просто сейчас у него много потрясений в жизни, но не думаю, что пришло его время. Надеюсь, он отдохнёт и снова покажет, что он лучший», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.