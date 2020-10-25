Мендес — о решении Хабиба: прощаемся с великим бойцом и встречаем великого тренера

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на его решение завершить карьеру. Позже россиянин заявил о готовности помочь Мендесу в тренерской деятельности.



«Прощаемся с величайшим бойцом всех времен и в то же время встречаем великого тренера, который присоединился ко мне для воспитания новых чемпионов», — написал Мендес на своей странице в «Инстаграме».

Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.



Бой с Гэтжи стал у него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и побеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

Нурмагомедов заявил о готовности помогать Мендесу в тренерской деятельности