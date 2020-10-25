Ян: не думал, что бой закончится так быстро, но Хабиб победил классом

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.



«Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гейджи начал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гейджи подсел функционально. Хабиб победил классом – работа в стойке, разнообразные атаки в партере – всё четко», — цитирует Яна сообщество бойцовского клуба «Архангел Михаил» во «Вконтакте».



Вчера, 24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.



Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и побеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру Непобеждённый чемпион уходит из спорта с фантастическим рекордом 29-0.