Порье — про Хабиба: неоспоримый

Американский боец MMA Дастин Порье отреагировал на 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.



«Неоспоримый», — написал американец на своей странице в «Твиттере».



Вчера, 24 октября, Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.



Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.



Напомним, 28-ю победу Хабиб одержал в бою с Порье — в сентябре 2019 года он удушающим приёмом в третьем раунде финишировал его в главною бою вечера турнира UFC 242.

«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру Непобеждённый чемпион уходит из спорта с фантастическим рекордом 29-0.