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Порье — про Хабиба: неоспоримый

Порье — про Хабиба: неоспоримый
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Дастин Порье отреагировал на 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

«Неоспоримый», — написал американец на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 24 октября, Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

Напомним, 28-ю победу Хабиб одержал в бою с Порье — в сентябре 2019 года он удушающим приёмом в третьем раунде финишировал его в главною бою вечера турнира UFC 242.

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