«Непревзойдённый». Первый игрок НБА, заразившийся коронавирусом, восхитился победой Хабиба

28-летний французский центровой баскетбольного клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер, первым в лиге заразившийся коронавирусом, выразил восхищение победой российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Хабиб – самый доминирующий боец, которого я видел. Просто непревзойдённый, я думал, что сегодня будет его самый тяжёлый бой, но сопротивления просто нет. Слишком хороший боец, слишком жёсткий, слишком сильный», — написал Гобер в «Твиттере».

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.



Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.