«Непревзойдённый». Первый игрок НБА, заразившийся коронавирусом, восхитился победой Хабиба

28-летний французский центровой баскетбольного клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер, первым в лиге заразившийся коронавирусом, выразил восхищение победой российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
«Хабиб – самый доминирующий боец, которого я видел. Просто непревзойдённый, я думал, что сегодня будет его самый тяжёлый бой, но сопротивления просто нет. Слишком хороший боец, слишком жёсткий, слишком сильный», — написал Гобер в «Твиттере».
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.
Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
- 25 октября 2020
-
08:41
-
08:31
-
08:23
-
08:16
-
08:06
-
08:02
-
07:55
-
07:26
-
07:10
-
06:57
-
06:28
-
05:24
-
04:53
-
04:36
-
03:47
-
03:28
-
03:04
-
02:45
-
02:38
-
02:17
-
02:06
-
01:56
-
01:50
-
01:50
-
01:45
-
01:36
-
01:33
-
01:27
-
01:25
-
01:16
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:07
-
01:02